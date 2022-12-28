تضامنا مع "قادرون باختلاف".. جامعة حلوان تستعد لإنشاء مركز لخدمة ذوي الهمم

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على حرص كافة إدارات الجامعة على دعم الطلاب ذوى الهمم بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

وأضاف أن جامعة حلوان تعمل جاهدة لتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز ، والعمل على تلبية كافة احتياجات ذوى الإعاقة حرصا على توفير مناخ تعليمي سليم لهم .

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على إعداد خطة كاملة جديدة لخدمات ذوى الإعاقة، حيث ستعد الجامعة تقريرا كاملا يرفع للمجلس الأعلى للجامعات قريبا .

كما كشف أن جامعة حلوان وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة «امديست» للعمل على إنشاء مركز خدمات للطلاب ذوي الإعاقة حيث تعمل الجامعة على تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع .

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة ستقوم بتوفير أفضل مكان لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة وتعمل جاهدة حالياً لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية.