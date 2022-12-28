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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الإمتحانات بالجامعة الأهلية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 م امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنصورة الأهلية للعام 2022-2023، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.
حيث تفقد امتحانات كلية الصيدلة برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية ، كما قام خلال الجولة باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن اى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .
وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقا. 
رافقه خلال الجولة كلا من الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، و الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي  صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي  مدير البرامج بكلية الهندسة.

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المنصورة جامعة المنصورة أمتحانات الفصل الدراسي رئيس الجامعة الجامعة الأهلية أعمال الامتحانات

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