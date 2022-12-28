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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 176راكباً.. 4 دول تطالب بمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية. تفاصيل

ضحايا سقوط الطائرة
ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية

أصدرت كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا بيانًا رباعيًا، اليوم الأربعاء، يطالب بخضوع إيران للتحكيم في قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020، وأسفر عنه مقتل 176راكباً.

وقالت مجموعة التنسيق الدولية بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي تضم الدول الأربع، في البيان المشترك إنها اتخذت إجراءات ملموسة لضمان إحراز تقدم في جهودها الرامية لمحاسبة إيران والوصول إلى مرحلة تسوية النزاع.

وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الكندية أن المجموعة طالبت بخضوع إيران "للتحكيم الملزم" في النزاع المتعلق بإسقاط الطائرة بصاروخين قالت إن الحرس الثوري أطلقهما "بشكل متعمد وغير قانوني"، وشددت المجموعة الدولية على التزامها بمواصلة الجهود لمحاسبة إيران على ما وصفته "بانتهاكاتها المتعددة" لألتزاماتها القانونية الدولية.

يذكر أنه في يوم 8  يناير 2020، أُسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، وهم مواطنون إيرانيون وكنديون وسويديون وأفغان وغيرهم.

ولم تقر الحكومة الإيرانية بإسقاط الطائرة إلا بعد عدة أيام من التصريحات المتناقضة والملفقة، واعترفت أخيرا بأن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري والمستقرة في العاصمة الإيرانية طهران أطلقت النار على طائرة بوينغ متجهة إلى كييف عاصمة أوكرانيا

وفي أبريل الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن القضاء الإيراني، وجه لائحة اتهام إلى 10 أشخاص على صلة بإسقاط الطائرة بواسطة الحرس الثوري، لكنها لم تقدم أي تفاصيل ولم تذكر أسماء المتهمين.

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