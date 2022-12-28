خبير: إجراءات الرئيس السيسي لدعم ذوي الهمم غير مسبوقة في تاريخ مصر

أثنى الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، على جهود القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وما تقوم به في هذا الملف منذ تولي الرئيس السيسي مهام المسئولية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وذكر فيها بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أنهم شريك أساسي في الوطن وفيما تقوم به الدولة من إنجازات وتنمية على كافة الأصعدة.

وأضاف الخبير السياسي، أن المشاهد التي شاهدناها خلال احتفالية قادرون باختلاف في عامها الرابع، تحمل أبعادا إنسانية في المقام الأول، من رئيس إنسان يقدر الحقوق ولاسيما هذه الفئة، مشيرا إلى أنه أول رئيس يعلن عاما لذوي الهمم وكان في عام 2018.

وتابع: خلال هذا العام صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات "التعليم - الصحة - العمل - المعاش"، ووجه الرئيس حينها كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهذا الملف الحيوي، مؤكدا: "ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم".

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم خلال الاحتفالية وتكليف وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار كارت خدمات متكاملة لذوى الهمم وكذا تكليف وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوى الهمم من مشروعات المدن الجديدة بالإضافة إلى تكليف وزارة الصحة بالعمل على إتاحة كل الخدمات الصحية لذوى الهمم، وغيرها من الإجراءات، يؤكد أننا أمام إجراءات غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ مصر.

وأثنى الدكتور أحمد مصطفى، على توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق موجه لدعم ذوى الهمم وأن يضع البرلمان قانونا لتنظيمه، وتخصيص مليار جنيه للصندوق من قناة السويس والإسكان والرعاية الصحية والقوات المسلحة.