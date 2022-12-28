عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خبير: إجراءات الرئيس السيسي لدعم ذوي الهمم غير مسبوقة في تاريخ مصر

الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى

أثنى الدكتور أحمد مصطفى، الخبير السياسي، على جهود القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وما تقوم به في هذا الملف منذ تولي الرئيس السيسي مهام المسئولية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وذكر فيها بحقوق الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أنهم شريك أساسي في الوطن وفيما تقوم به الدولة من إنجازات وتنمية على كافة الأصعدة.

وأضاف الخبير السياسي، أن المشاهد التي شاهدناها خلال احتفالية قادرون باختلاف في عامها الرابع، تحمل أبعادا إنسانية في المقام الأول، من رئيس إنسان يقدر الحقوق ولاسيما هذه الفئة، مشيرا إلى أنه أول رئيس يعلن عاما لذوي الهمم وكان في عام 2018.

وتابع: خلال هذا العام صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات "التعليم - الصحة - العمل - المعاش"، ووجه الرئيس حينها كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهذا الملف الحيوي، مؤكدا: "ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم".

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم خلال الاحتفالية وتكليف وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار كارت خدمات متكاملة لذوى الهمم وكذا تكليف وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوى الهمم من مشروعات المدن الجديدة بالإضافة إلى تكليف وزارة الصحة بالعمل على إتاحة كل الخدمات الصحية لذوى الهمم، وغيرها من الإجراءات، يؤكد أننا أمام إجراءات غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ مصر.

وأثنى الدكتور أحمد مصطفى، على توجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق موجه لدعم ذوى الهمم وأن يضع البرلمان قانونا لتنظيمه، وتخصيص مليار جنيه للصندوق من قناة السويس والإسكان والرعاية الصحية والقوات المسلحة.

الرئيس السيسي وزارة التضامن القيادة السياسية التعليم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا ينهي الشوط الاول بهدف بيكهام أمام الأهلي في الدوري

فتاة جديدة جاهزة لهجوم مماثل.. منفذة تفجير إسطنبول تكشف مفاجأة صادمة

لافروف: أمريكا لا تسمح لأوكرانيا بإجراء مفاوضات سلام على أمل استنزاف روسيا

30 دقيقة.. إيبوكا يطلق قذيفة على مرمى الشناوي وسط تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والأهلي

تعلقت جثته في أغصان بالمياه.. إيراني يزهق روحه في نهر الرون بفرنسا لهذا السبب

مقتل 176راكباً.. 4 دول تطالب بمحاسبة إيران على إسقاط طائرة أوكرانية. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

مفاجأة صادمة.. الجراد أكثر فائدة من الأسماك واللحوم | أعرف السر

بإطلالة جريئة.. ريم مصطفى تثير ضجة في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ