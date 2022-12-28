عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: الحرب الروسية أسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية بأوروبا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن أوروبا عام 2022 كانت بين مطرقة اليمين المتشدد، وسندان الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما زاد من ضبابية المشهد الأوروبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المعاناة لم تبدأ من عام 2021، ولكنها بدأت قبل سنوات، مشيرًا إلى أن أوروبا كانت تمثل الرخاء والرفاهية ولكنها الآن لم تعد سوى قارة عجوز فقط ولكنها مريضة تواجه صعوبات تنبئ بمستقبل غير مُبشر.

وتابع أن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، على أوروبا فاقمت معاناة المواطن بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعيشة، والمنقذ ربما يكون اليمين المتشدد.

 

تعاني من كل المشاكل 

وأكد أن عام 2022 ألقى بالكثير من الصعوبات على القارة الأوروبية التي باتت تعاني من كل المشاكل التي تعاني منها جميع الدول بما فيها الدول النامية.

الاقتصاد عام 2021 علاقات دولية الحرب الروسية الأوكرانية الدول النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن آخر حلقة بـ 2022 وأول ظهور فى 2023

شاهد رد الرئيس السيسي بعد طلب شاب من ذوي الهمم اللعب بالأهلي

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف أسرار قوات كييف وتكتيكاتهم في الحرب

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى: لا يوجد ضغوط أمريكية على مصر بأي ملف

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

حالة نادرة وبلاش تاكلوه | صفار بيض أحمر يثير دهشة رواد السوشيال

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ