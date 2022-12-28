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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار النفط بسبب الأوضاع في الصين

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مقابل احتمال أن يؤدي تخفيف القيود الوبائية في البلاد إلى زيادة الطلب.

وحسب “رويترز”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 83.26 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 78.96 دولار للبرميل.

وقالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير في خطوة رئيسية على طريق تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

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ومع ذلك، تواجه المستشفيات الصينية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا.

وأشار متعاملون إلى أن من المتوقع أن تكون أحجام التداول خلال هذا الأسبوع أقل من المعتاد مع اقتراب نهاية العام، ما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط.

وسجل كلا الخاميين القياسيين أعلى مستوى لهما في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي.

الصين الولايات المتحدة النفط كورونا اسعار النفط

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