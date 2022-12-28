أمطار خفيفة | الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس باردا في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .



وهناك شبورة مائية صباحا وغائم جزئي على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وكذا شبورة مائية صباحا وغائم جزئي وامطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا ، وغائم جزئي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف وارتقاع الموج فيه من متر إلى نصف مصر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى متر خمسة وسبعون والرياح السطحية شمالية شرقية.