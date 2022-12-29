سمير فرج: 85 % من سلاح الدفاع الجوي المصري روسي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن 85% من السلاح الدفاع الجوي المصري، هو سلاح روسي، وان روسيا عندما تقوم ببيع سلاح يكون لديها الأحدث.

وأضاف الدكتور سمير فرج خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدفاع الجوي الروسي، افضل من الامريكان.

ولفت إلى أن مصر حصلت من أمريكا، و روسيا، و الصين، و كوريا، على اسلحة مناسبة لها، مصر بتختار اللى يتناسب معها.

وأشار إلى أن الأمر فى العام تطور، ووجه الشكر لت الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقدمه من أجل مصر و المصريين.