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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل تحقيق لاعبات سبورتنج للسلة بطولة القارة السمراء كأول إنجاز عربي إفريقي

لاعبات سبورتنج لكرة
لاعبات سبورتنج لكرة السلة

خصص برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" فقرة خاصة مع لاعبات سبورتنج للسلة بعد تحقيقهن أول إنجاز عربي إفريقي بالفوز ببطولة إفريقيا 2022.

 

وقالت ندى الغايش، أحدى لاعبي فريق سبورتنج، إنها تدرس في كلية الإعلام، وتمارس رياضة السلة منذ عمر الـ 6 سنوات، متابعة: موجودة في الفريق الأول لكرة السلة منذ 3 سنوات.

 

وأضافت ريم موسى، الحاصلة على لقب أفضل صانع ألعاب في البطولة، أن مصر لم تشارك ببطولة أفريقيا 2022، وأول مشاركة مصرية في البطولة كانت عام 2019.

 

وأكد محمد محروس، مدرب فريق سبورتنج لكرة السلة، أن الأهلي وسبورتنج الأكثر منافسة في رياضة كرة السلة، مشددا على أن كرة السلة هي الرياضة الاولى في الإسكندرية.

 

ولفت إلى أن الإعداد للبطولة بدأ منذ شهر 7 الماضي، متابعا: التدريب يمكن أن يستمر لأكثر من 4 ساعات و4 أيام في الأسبوع.

 

سبورتنج بطولة افريقيا فريق سبورتنج كلية الإعلام كرة السلة اخبار التوك شو

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