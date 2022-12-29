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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز خدمات مصر بمبنى مدينة شرم الشيخ الجديد

المحافظ في الهجن
المحافظ في الهجن

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مركز خدمات مصر بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمبنى الإداري، والفندق الملحق ويشمل 12 غرفة فندقية.


وأشاد المحافظ بالأعمال، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية واللاند سكيب استعدادا لافتتاح مبنى المجلس والفندق الملحق به.

رافق المحافظ فى جولته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، و اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، ومفوضي واستشاري المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمدينة، وكان في استقبالهم ممثل الشركات المنفذة.
أكد المحافظ، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.
وفي سياق متصل تفقد محافظ جنوب سيناء، بتفقد أماكن إيواء الهجن وأعمال المسجد وقرية التراث البدوي، وشبكة الطرق، والمنصة الرئيسية بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، في  إطار استعدادات محافظة جنوب سيناءلإقامة عدة فعاليات منها إقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، رافقه اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السوليه، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، والمهندس الاستشاري كرم معوض، استشاري المشروع، والعميد حسن فخري مدير مرور جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية .

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمسجد الهجن ، ضمن أعمال تطوير مضمار الهجن، مشيرا أنه تم الإنتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الإنتهاء من الوحدة البيطرية وجاري الإنتهاء من أعمال إنشاء القرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفا أنه جاري الإنتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، كما تفقد المحافظ أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار وأعمال إنشاء الميادين والتجميل واللاند سكيب 

المحافظ

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