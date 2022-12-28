أطفال جنوب سيناء يتبارون في تلاوة القرآن وإلقاء الشعر.. والمحافظ يشجعهم بمبالغ مالية|صور

تباري أطفال جنوب سيناء في تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الشعر في حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك في الحفل الذي أقيم بمسرح مقصد العائلة بطور سيناء العاصمة على هامش لقاء المحافظ الجماهيري ومهرجان ضرب الأسعار .

وشجّع المحافظ الأطفال بمكافأة مالية فئة المائة جنيه، كما قام فودة بتكريم ناشئي كرة القدم الذين وصلوا للتصفيات النهائية في برنامج كابيتانو مصر الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وهم اللاعب فهد إبراهيم سالم ومصطفي العيسوي وعلي بسيوني .

وشارك في الحفل فرق مديرية الثقافة، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني ، أعقبه بدء فعاليات الفقرات الفنية للحفل والذى قدمه الإذاعي محمود بدير ، حيث بدأ بعرض فنى لفرقة فنون شعبية ثقافة رأس سدر، تلاه فاصل فنى للمواهب الفنية الصغيرة فى الشعر والغناء بثقافة رأس سدر، أعقبه فاصل من الشعر النبطي للموهوب على حسن والذي أطلق عليه المحافظ " الأبنودي الصغير" ، تلاه استعراض فنى لفرقة قادرون باختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة، أعقبها عرض فنى لفرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء، والتى قدمت عروضًا فنية مبهرة من التراث السيناوى منها " عم يا جمال " والتى نالت تفاعل الحضور ، بالإضافة إلى فاصل من عزف السمسمية.

وتألق في الحفل كورال نويبع الذي اعتبره المحافظ نواة لكورال المحافظة، بالإضافة لإشادة المحافظ بالأبنودي الصغير.

وكرم المحافظ مجموعة من العاملين المتميزين بالمحافظة والمديريات التابعة، والمتميزين في المجالات المختلفة، الحاصلين علي ميداليات وترتيب علي مستوي الجمهورية في اللعبات المختلفة، والمتميزين في التربية والتعليم.

أعقبه عرض موسيقي لفرقة جنوب سيناء للموسيقى العربية، قدمت خلالها مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية منها " عاش اللى قال " غناء المطرب ناصر السيسي.

واختتمت فعاليات الحفل بعرض مبهر لفرقة كورال أطفال نويبع بقيادة الفنانة اسراء سالم مديرة الموقع ، وتقديم مجموعة مميزة من الأغانى الوطنية منها " المصريين " والتى تفاعل معها الحضور بشدة ، وفى ختام الحفل وجه معالى الوزير المحافظ بمكافأة مالية لفرقتي رأس سدر للفنون الشعبية تلقائيين أطفال جنوب سيناء لتميزهم خلال فعاليات الحفل .



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