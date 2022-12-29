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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ليس كل ما يعرف يقال.. أحمد موسى: العلاقات بين مصر وأمريكا قوية للغاية

مصر وأمريكا
مصر وأمريكا

مصر وأمريكا

-قوة العلاقة ظهرت خلال وجود السيسى بواشنطن

-لا توجد أزمة فى أى ملفات وهناك تنسيق كامل 

-واشنطن أكدت بالحق التاريخي لمصر في مياه النيل

 

تحدث  الإعلامي أحمد موسى، عن العلاقات المصرية الأمريكية، وتطووراتها مؤكدا أنها هناك تنسيق كبير جدًا بين مصر و أمريكا فى جميع المجالات.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: أن العلاقة القوية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،ظهرت جليًا في زيارة الرئيس الأخيرة لواشنطن، ولقاء نظيره الأمريكي، وكبار القيادات الأمريكية.

وتابع: «بقول لحضراتكم علشان محدش يجري خلف الإعلام المعادي؛ زيارة الرئيس الأخيرة لواشنطن من أفضل اللقاءات والتنسيق بين مصر وأمريكا؛ بعدما أجرى الرئيس لقاء في البنتاجون بناءً على طلب وزير الدفاع الأمريكي».

وأوضح موسى، أن لقاء الرئيس السيسي ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان هامًا، إلى جانب لقاء الرئيس أيضًا، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، الصورة التي جمعت الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي، والتي التقطها السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على هامش القمة الأفريقية الأمريكية، مستطردًا: «أقولكم معلومة مهمة؛ معندناش أزمة في أي ملفات مع أمريكا، ومش كل المعروف يُقال».

واستطرد أحمد موسى،«والله العظيم فيه ناس ما يعرفوا حاجة عن العلاقات المصرية الأمريكية الأن؛ وما أقوله جزء من التنسيق المصري الأمريكي الهام لصالح الدولتين؛ وعلاقتنا قوية قوي مع واشنطن».

وعن قضية السد الإثيوبي، أكد موسى أن واشنطن قدّمت تأكيدات بالحق التاريخي لمصر في مياه النيل، وموقف مصر من قضية المياه والسد؛ مضيفًا: «حد عاوز يعرف حاجة تاني بقولها على الهواء؛ ومش محتاج أفسر أكتر».

ولفت إلى أن أمريكا لا تضغط على مصر في أي ملفات مطروحة للنقاش بين البلدين، مطمئنًا المصريين مع قُرب نهاية عام 2022 بأن القاهرة لا تواجه ضغوطًا من أي دولة حول العالم في أي ملف من الملفات؛ حتى ملف حقوق الإنسان.

وأضاف أحمد موسى، أن العلاقات قوية وهناك تنسيق كبير فى كل شئ، وأن لديه معلومة هي :" أمريكا لديها تأكيدات بحق مصر فى مياه النيل و موقفها من قضية المياه و السد، وأن مريكا تعلم أن هذه القضية قضية أمة".

ولفت إلى أن أمريكا لم تضغط على مصر فى أى مجال من المجالات، أو أى ملف، لآن مصر دولة كبيرة، ولا أحد يضغط عليها و تدير علاقاتها الخارجية بمنتهى الحكمة.

الولايات المتحدة وزير الخارجية البنتاجون الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى أمريكا

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