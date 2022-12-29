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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء ، إذ اصطدمت حالة التفاؤل بمستويات الطلب على الخام بدعم من تخفيف قيود الإغلاق في الصين بزيادة حالات الإصابة هناك.

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وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 83.26 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.7% مسجلة 78.96 دولار للبرميل.

واتجهت الصين هذا الأسبوع لإلغاء متطلبات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وذلك بعدما خففت في وقت سابق من الشهر الجاري قيود الإغلاق المرتبطة بالفيروس.

تغير طفيف

يتداول خام غرب تكساس الوسيط دون 80 دولارا للبرميل بعد أن أغلق بتغير طفيف يوم الثلاثاء. فيما ستبدأ قيود موسكو في الأول من فبراير وتستمر حتى يوليو المقبل على الأقل، وفقاً للمرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي يوم الثلاثاء.

تجنب المرسوم تدابير متطرفة مثل فرض حد أدنى للسعر أو منع بعض البلدان من الشراء والتي كان يخشى السوق أن تؤدي إلى تعطيل التجارة بشكل خطير.

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وبحسب وكالة "بلومبرج "الأمريكية، يتجه النفط الخام نحو تحقيق مكاسب متواضعة في عام 2022 بعد عام متقلب شهد ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ثم تراجعها تدريجياً مع تنامي المخاوف من حدوث تباطؤ عالمي. وفي الآونة الأخيرة، أدى تخلي الصين السريع عن سياستها الصارمة الخاصة بـ "صفر كوفيد" وما نتج عنه من موجة فيروسية حادة إلى تعريض السوق لتقلبات حادة في ظل نقص السيولة.

وفي الولايات المتحدة، بدأت المصافي على ساحل خليج تكساس، بما في ذلك أكبر مصافي التكرير في البلاد، في زيادة الإنتاج بعد أن أجبرتها درجات الحرارة المنخفضة على التوقف خلال الأسبوع الماضي.

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