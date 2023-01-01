تشريعية النواب تناقش قرار توريد 1350 عربة ركاب قطار جديدة .. غدا

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غداً الاثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجري، لتوريد عدد 1350 عربة ركاب جديدة من حيث طريقة إقرارها).



كما تستكمل اللجنة بعد غداً الثلاثاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمركزي ومدينتي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، كما تستكمل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.