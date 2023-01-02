رجع 1100 جنيه تاني|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا في ثاني أيام العام الجديد 2023 ؛ مقارنة بالارتفاع الذي وصل إليه الأيام الماضية إذ وصلت أسعاره ذروتها محققة أعلى سعر الخميس 15 ديسمبر الماضي، وتراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 14 إلى 1100 جنيه مجددا بعدما تخطى 1200 في وقت سابق ، بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى 1,414 جنيها بعدما تخطى 1500 جنيه.

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطا قدره 560 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار الجمعة 23 ديسمبر، حيث سجل 14.000 جنيه فيما سجل اليوم 13,440 جنيها.

وهبطت أسعار المعدن الأكثر جاذبية للشراء على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 1760 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وهبط عيار 21 اليوم ليسجل 1,650 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 250 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 960 جنيها، وعيار 14 سجل 1,120 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1823 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,823.95 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وفيمحلات الصاغة المصرية مجددا، هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين استمرارا لموجة خسارة كبيرة، وسجل الجرام عيار 24 : 1,920 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل 1680 جنيها للشراء اليوم ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,440 جنيهًا، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,120 جنيهًا.

الذهب

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وشهد سعر عيار 21 تراجعا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,920 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 21 بين 1650- 1,680 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1414 جنيهًا و 1,440 جنيهًا .

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المصريين في كافة المحافظات المختلفة بشكل يومي بأسعار الأصفر مقارنة بالمعادن الآخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم فيه خاصة السبائك بأوزانها المختلفة والجنيهات وكذلك المقبلون على الخطوبة ومشروع الزواج، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1680 جنيهًا.

وقفز الأصفر عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1680 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر الأصفر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث الكثير يوميا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1680 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 1,920 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1,680 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1440 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1120 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 13,440 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1823 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعد أسعار المعدن النفيس اليوم الاثنين بالمصنعية متفاوتة من منطقة إلى آخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويرغب المقبلون على شراء الذهب في مصر بالتعرف على سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.