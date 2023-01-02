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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا احتفالات رأس السنة في أوغندا إلى 10 أشخاص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت نائبة رئيس أوغندا، جيسيكا ألوبو، إن حصيلة ضحايا تدافع مركز التسوق خلال احتفالات العام الجديد بالعاصمة ارتفعت إلى 10 أشخاص.

وقالت ألوبو، عقب زيارتها لموقع الحادث، إن شخصا توفي متأثرا بجراحه بعد تدافع المئات في محاولة للخروج من مركز تسوق فريدوم سيتي من باب واحد عندما شجعهم مدير المكان على الخروج لمشاهدة الألعاب النارية.

وكان من بين الضحايا 4 أطفال أعمارهم بين 10 و17 سنة.

وأوضحت نائبة الرئيس أن الحكومة ستدفع 1350 دولار لكل أسرة من أسر الضحايا لتساعد في تكاليف الدفن.

وأفادت الشرطة بأنها تحقق في كيفية دخولهم الفعالية، إذ كان يتعين على القصر الدخول برفقة بالغين، مشيرة إلى أن المنظمة لم تتبع الإرشادات.

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وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانجو، أن منظمة الفعالية أبي مويسينجوزي، تواجه تهما بالقتل قبل مثولها أمام المحكمة.

ويذكر أن الاحتفالات برأس السنة في أوغندا هذا العام كانت الأولى منذ 3 سنوات، بعد رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة "كوفيد-19 "، وغيرها من المشاكل الأمنية

كوفيد-19 احتفالات العام الجديد الرئيس الأوغندى أوغندا

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