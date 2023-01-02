التفاؤل دمرنا.. بايدن يثير غضب واستياء الأمريكان بتصريحاته في رأس السنة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، استياء عدد كبير من الجمهور بسبب مقابلة أجراها خلال عطلة رأس السنة، في جزر العذراء.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بايدن خلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية: " طوال حياتي المهنية، لم أكن أبدا متفائلا بشأن أمريكا كما اليوم، نحن البلد الأكثر تميزا في العالم، نحن نتاج الفرص".

وخرج المغردون الأمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين تصريحات بايدن بحدة، معتبرين أنه متفائل جدا، بشأن ما يجري في الولايات المتحدة.

وكتب أحد المعلقين قائلا: "الولايات المتحدة فريدة، نعم فالشعب الأمريكي منقسم ومدمر أخلاقيا، ومعنويا، أنا شخصيا سأتفاءل عندما يختفي بايدن وإدارته الإجرامية".

وأضاف آخر: "طالما أن جو بايدن يدير البيت الأبيض، لن أتفاءل أبدا بوضع الولايات المتحدة، فخلال فترة رئاسته لم يحدث سوى الكوارث".

وسخر آخر: "كرئيس يضع الدول الأخرى في المقام الأول، بالطبع سيكون بايدن متفائلا بشأن أمريكا".