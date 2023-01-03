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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

كوادر الإتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية تشارك في البرنامج التدريبي بمكافحة الفساد والحوكمة

صدى البلد

شارك وفد من كوادر الاتحادات الطلابية بتعليم القاهرة  ( المرحلة الثانوية) في البرنامج التدريبيى الذى عقد في رحاب الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان“مجال مكافحة الفساد والحوكمة”.

وذلك فى إطار سلسلة من البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لرفع الوعي بمكافحة الفساد وطرق الوقاية منه.

وذلك تحت رعاية أيمن موسى
وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات، إشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية. 

وأكد أيمن موسى مدير المديرية علي حرص المديرية، على المشاركة وتحقيق الاستفادة من هذه البرامج التدريبية القيمة لما لها من مردود جيد علي الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ونشر الوعى وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة .

واشتملت المحاضرات علي عدد من الموضوعات منها هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد، وتعريف الفساد وأسبابه وطرق مكافحته، استعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة واستعراض مشروع التحول الرقمي والبيئة المعلوماتية، استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأثر الاستقرار الاداري في مكافحة الفساد.

وتأتي أهمية مشاركة المديرية فى البرامج التدريبية التى تساهم فى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة ورفع وتنمية قدرات الطلاب، كما تساهم هذه الدورات التدريبية في نشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية وكذلك التعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

الدورات التدريبية التحول الرقمي الاتحادات الطلابية البرنامج التدريبي

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