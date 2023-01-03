أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء بالأسواق

يقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.



وشهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا ملحوظا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 50-52 جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 03-01-2023



اسعار الدواجن



الدواجن البيضاء: بين 43-44 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و48 و49 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 67- 69 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 60 و 65 جنيها

الأوراك: بين 55- 57 للكيلو

البانيه: بين 110- 115 جنيها للكيلو

الدواجن الرومي: 65-75 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: 41 -42 جنيها في المزرعة وبين 44-45 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 9.25_9.5 جنيه.

كتكوت ساسو: 7.25_7.5 جنيه.



أسعار البيض اليوم



واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل 84-85 جنيها للطبق في المزرعة و 90-95 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 80 -81 جنيها في المزرعة ، وبين 84 و 87 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 90 و 95 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم



أسعار البط اليوم في السوق المحلية



أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.

أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.

أسعار البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو.