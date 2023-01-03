أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء بالأسواق

يقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.
وشهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا ملحوظا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 50-52 جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 03-01-2023
اسعار الدواجن
الدواجن البيضاء: بين 43-44 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و48 و49 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
الدواجن البلدى: بين 67- 69 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 60 و 65 جنيها
الأوراك: بين 55- 57 للكيلو
البانيه: بين 110- 115 جنيها للكيلو
الدواجن الرومي: 65-75 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء: 41 -42 جنيها في المزرعة وبين 44-45 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن
أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية
وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:
كتكوت أبيض: 9.25_9.5 جنيه.
كتكوت ساسو: 7.25_7.5 جنيه.
أسعار البيض اليوم
واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل 84-85 جنيها للطبق في المزرعة و 90-95 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 80 -81 جنيها في المزرعة ، وبين 84 و 87 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 90 و 95 جنيها.
اسعار الدواجن اليوم
أسعار البط اليوم في السوق المحلية
أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.
أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.
أسعار البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو.