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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء بالأسواق

صدى البلد

يقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.


وشهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا ملحوظا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 50-52  جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

الكيلو للمستهلك بـ 52 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 3 يناير

انخفاض أسعار البيض بالأسواق |لماذا تراجع سعر الكرتونة ؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 03-01-2023 


اسعار الدواجن


الدواجن البيضاء: بين 43-44 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و48 و49 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
الدواجن البلدى: بين 67- 69 جنيهًا للكيلو
الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 60 و 65 جنيها
الأوراك: بين 55- 57 للكيلو
البانيه: بين 110- 115 جنيها للكيلو
الدواجن الرومي: 65-75 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء: 41 -42 جنيها في المزرعة وبين 44-45 جنيهًا للكيلو للمستهلك.


اسعار الدواجن
أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية


وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 9.25_9.5 جنيه.
كتكوت ساسو: 7.25_7.5 جنيه.


أسعار البيض اليوم 


واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل  84-85 جنيها  للطبق في المزرعة و 90-95 جنيها  للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 80 -81 جنيها في المزرعة ، وبين 84 و 87 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 90 و 95 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم


أسعار البط اليوم في السوق المحلية


أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.
أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.
أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو.

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