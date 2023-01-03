سيدة تموت حزنا على وفاة شقيقتها وتشييع الجثمانين معا في المحلة.. شاهد

شهدت منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثمان شقيقتين عقب أداء صلاة الجنازة بعد أذان الظهر بمسجد الأربعين حتى مثواهما الأخير بمقابر سيدي خلف وسط أجواء من الحزن والوجيعة على وجوه المشاركين في الجنازة.

كما تحولت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك إلى صدمة رهيبة طوال الساعات الأخيرة لرحيل سيدتين فجأة.

وأفاد شهود عيان من جيرانهما أن الشقيقة الصغرى تدعى نصرة السيد خليفة أصيبت بمرض سرطان الرحم، وتدهورت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب صراع مع المرض، وأثناء الاستعداد لدفنها، تم إخبار شقيقتها الكبري وتدعي" هانم" بخبر وفاة شقيقتها وعلي خلفية علمها وسماعها خبر الوفاة أصيبت بحالة من الحزن الشديد، وانهارت من البكاء وسقطت علي الأرض مغشيا عليها، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتبين وفاتها بأزمة قلبية، وتلحق بشقيقتها الصغرى بعد ربع ساعة من وفاتها .

وتابع جيرانهما أن الشقيقتين، عاشتا سنوات طوال رفقة بعضهما البعض، منذ أن كانتا الاثنتين في سن الشباب إلى أن تخطى عمر إحداهما سن الشيخوخة، أيام وشهور وسنين يسطران معًا علاقة لم يتخللها الضعف، أنجبا الكثير من الأبناء، في الأفراح والأحزان كانا معًا، لم يفترقا، حتى في المرض والموت.

وأوضحوا: عقب نبأ علم الأهالي بخبر وفاة الشقيقتين توقفت عملية تشييع جنازة الشقيقة الصغرى لتقرر أسرتهما تشييع الجثمانين في جنازة جماعية ويتم دفن الشقيقة الصغرى إلى جوار شقيقتها الكبرى.

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