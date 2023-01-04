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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بالقانون الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدَّد مشروع قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، خلال دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين.

ونصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

ويُعد مشروع قانون حقوق المسنين، من القوانين الهامة الداعمة لمبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين وإعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

كما حظر مشروع القانون على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المؤسسات الاجتماعية

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