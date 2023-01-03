عبر إسرائيل.. أمريكا تبعث برسالة عاجلة إلى روسيا

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب من نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، نقل رسالة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلا عن الدبلوماسي الإسرائيلي، إن "بلينكن طلب أمس من كوهين نقل رسائل إلى لافروف، لكنه لم يذكر ما يدور حولها".

وأوضحت الصحيفة: بلينكن أراد من كوهين الاتصال أولاً بزميله الأوكراني دميترو كوليبا.

وقالت ”تايمز أوف إسرائيل”: "الآن هناك احتمال أن يرفض كوليبا التحدث مع كوهين في المستقبل المنظور”.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، في أول اتصال هاتفي من هذا النوع منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على موقعها لإلكتروني: "هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي على توليه المنصب وأعرب عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون المتنوع متبادل المنفعة بين روسيا وإسرائيل".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية " أن وزير الخارجية الروسي أطلع نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع بأوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة.