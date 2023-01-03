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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب ضد قيادات الجيش في روسيا بعد مجزرة ماكيفكا

أرشيفية
أرشيفية

 طالب عدد من القوميين والمشرعين الروس بمعاقبة قادة اتهموهم بتجاهل المخاطر مع تصاعد حدة الغضب على خلفية مقتل عشرات الجنود في واحدة من أدمى الضربات خلال الصراع الأوكراني.

وفي تصريح نادر حول عدد القتلى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 63 جنديا لقوا مصرعهم ليلة رأس السنة الجديدة في انفجار دمر ثكنة مؤقتة في مدرسة مهنية في ماكيفكا القريبة من العاصمة الإقليمية دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وقال منتقدون روس إن الجنود كانوا يقيمون بجانب مستودع للذخيرة في الموقع الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أصيب بأربعة صواريخ أطلقت من راجمات هيمارس أمريكية الصنع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مبنى ضخما تحول إلى أنقاض بينما كانت الرافعات والجرافات تتحرك وسط حطام خرساني على عمق عدة أقدام.

وأشارت تقديرات أوكرانيا وبعض المدونين القوميين الروس إلى أن عدد القتلى بالمئات، إلا أن مسؤولين موالين لروسيا يقولون إن هذه التقديرات مبالغ فيها.

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء أن عدة مدن روسية شهدت مسيرات لإحياء ذكرى القتلى، منها سامارا التي ينتمي إليها بعضهم.

وجاءت الضربات الصاروخية على ماكيفكا في الوقت الذي كانت روسيا تشن فيه هجمات ليلية بطائرات مسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطابه الليلي أن الهجمات تهدف إلى "إنهاك شعبنا ودفاعاتنا المضادة للطائرات وطاقتنا".

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات للتلفزيون الأوكراني إن 84 طائرة مسيرة أسقطت في هجومين روسيين منذ العام الجديد.

وقال "هناك زيادة في استخدام الطائرات المسيرة في جميع الاتجاهات"، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تنظم مجموعات متنقلة لمطاردتها باستخدام سيارات جيب ومركبات أخرى مزودة بمدافع رشاشة مضادة للطائرات وكشافات.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية ماكيفكا في نشرتها اليومية اليوم الثلاثاء، لكنها أعلنت عن عدة هجمات منها ضربات شنتها قوات الفضاء الروسية قالت إنها قتلت أكثر من 130 مرتزقا أجنبيا في دونيتسك.

وقالت إن الضربات الصاروخية والجوية التي "تركز على المعدات" شنت بالقرب من محطة سكة حديد دروزكيفكا في دونيتسك قتلت "ما يصل إلى" 120 جنديا أوكرانيا ودمرت اثنين من قاذفات هيمارس وأكثر من 800 صاروخ.

غضب روسي

قال مدونون عسكريون روس إن حجم الدمار في ماكيفكا ناجم عن تخزين الذخيرة في المبنى الذي كانت توجد فيه الثكنة العسكرية على الرغم من أن القادة كانوا على علم أنها تقع في مرمى الصواريخ الأوكرانية.

وقال إيجور جيركين، أحد القادة السابقين للقوات المؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا والذي برز ضمن المدونين العسكريين القوميين الروس، إن عدد الضحايا من القتلى والجرحى يبلغ مئات الأفراد. وقال إن الذخيرة كانت مخزنة في الموقع دون اتباع طريقة التمويه.

وكتب مدون عسكري روسي آخر يدعى أرخانجيل سبيتزناز زد، لديه أكثر من 700 ألف متابع على تيليجرام، "ما حدث في ماكيفكا مروع… من الذي أتى بفكرة وضع أفراد بأعداد كبيرة في مبنى واحد؟ حتى الحمقى يدركون جيدا أنه في حالة تعرض المبنى لهجوم بالمدفعية فسيكون هناك العديد من الجرحى والقتلى".

الدفاع الروسية الصراع الضربات روسيا أوكرانيا

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