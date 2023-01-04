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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العميد خالد عكاشة: الأزمة الاقتصادية العالمية مركبة وتأخذ أطوارا جديدة .. فيديو

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأزمة الاقتصادية العالمية مركبة، وتأخذ أطوار جديدة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة دراسة ما حدث في عام 2022، والعمل على توفير حلول غير تقليدية لمواجهة الازمة الاقتصادية. 

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وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، هناك أزمات مرشحة للتصاعد مثل أزمة الصين وتايوان، خلاف أزمة شبه الجزيرة الكورية والتهديد اليوم باستخدام السلاح النووي من قبل كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن اليابان قامت بتغيير استراتيجية الدفاع خلال الفترة الاخيرة، وقامت بالعمل على زيادة ميزانيات التسليح، وهذا الأمر ينطبق أيضا على ألمانيا التي خصصت 100 مليار دولار لبناء الجيش الألماني. 
ولفت إلى ان شبح كورونا عادة مرة أخرى إلى الصين ، حيث  وصلت الإصابات في بكين إلى مليون إصابة يوميًا، وهذا يؤدي إلى تراجع الاقتصاد الصيني لمستوى هو الأقل منذ انطلاق التنمية في الصينية، وكل هذه الأمور تعتبر جرس إنذار تدل على أن المشهد العالمي صعب .

الأزمة المالية العالمية نشأت الديهي الاقتصاد الصيني الأزمة الاقتصادية العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات

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