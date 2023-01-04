عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الممنوعون من أدوية الاكتئاب.. 17 فئة هل أنت منهم؟

ادوية الاكتئاب
ادوية الاكتئاب

يتعرض جميع الأشخاص للإصابة بـ الاكتئاب فى فترة ما من حياتهم ولكن البعض يتعرض لدرجات شديدة منه مما يتطلب استشارة الطبيب وتناول بعض الأدوية.


ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن أدوية الاكتئاب غير مناسبة لقائمة كبيرة من الأشخاص وتسبب لهم مضاعفات قوية خاصة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs) ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية

من غير فلوس | وسيلة خارقة لعلاج التوتر والاكتئاب

حقيقة أضرار الكاتيل وعلاقته بتلف الكبد والكلى

طرق علاج البواسير بدون عملية .. اكتشفها

غير الكالسيوم .. فيتامينات مهمة لصحة الأسنان لايعرفها أحد

نعرض لكم أهم الأشخاص الممنوعين من تناول الاكتئاب وذلك وفقا لما جاء فى موقع “NHS ”
 

الممنوعين من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs)

  • من لديهم تاريخ من أمراض القلب
  • اصيبوا مؤخرا بنوبة قلبية
  • مرضى الكبد

مرضى الكبد
مرضى الكبد
  • مصابو اضطراب دم وراثي يسمى البورفيريا
  • مصابو اضطراب ذو اتجاهين
  • من يعانون من انفصام الشخصية
  • مصابو نمو في الغدد الكظرية يسبب ارتفاع ضغط الدم (ورم القواتم)
  • مصابو تضخم غدة البروستاتا  الحميد
  • مرضى الجلوكوما وزيادة الضغط في العين
  • من يعانون من الصرع

الصرع
الصرع


الممنوعون من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية

  • المصابين بالاضطراب ثنائي القطب ومرحلة الهوس
  • من يعانون من اضطراب نزيف
  • المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2
  • من لديهم مرض فى الكلي
  • من لديهم تاريخ من أمراض القلب
  • من يعانون من ارتفاع ضغط الدم
  • الصرع الشديد ولكن الحالات التى يتم التحكم فيها فى الصرع يمكن تناول مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
الإكتئاب ارتفاع ضغط الدم امراض القلب نوبة قلبية مرضى الجلوكوما داء السكري أدوية الاكتئاب السيروتونين البروستاتا الحميد الإضطراب ثنائي القطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

موضوعات متعلقة

بتتبيلة مميزة .. طريقة عمل الفراخ المشوية

لبست العباية.. صور لا تنسى جمعت جورجينا ورونالدو

كيف ظهر أطفال كرستيانو رونالدو بالسعودية ؟ | شاهد

بأقل تكلفة.. طريقة عمل تورتة الفانيليا والفراولة زي المحلات

غير الكالسيوم .. فيتامينات مهمة لصحة الأسنان لايعرفها أحد

بوصفة صحية.. طريقة عمل المسقعة بملعقة زيت

بعد انتشار متحور يوم القيامة .. 5 مشروبات غير معروفة ترفع المناعة

بوزن زائد .. أحدث ظهور للنجمة شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

تعرف على الآداب النبوية في كيفية إلقاء السلام.. من يبدأ أولًا؟

الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة للتعاقد مع 4 لاعبين جدد في يناير

صفقة رونالدو للنصر السعودي تُهدد صدارة الأهلي .. تفاصيل

صحيفة إسرائيلية تنتقد بن غفير: لن يهدأ حتى يجرنا لمغامرة متهورة وتصادم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

إبراهيم حسن: من حقنا تدريب المنتخب.. والجماهير تعلم كم قدمنا طوال 20 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها بحوزتها مخدرات.. صور للبلوجر إسراء محب تثير الجدل

بعد سحلها وضربها وهي حامل.. أول صور لـ«البلوجر» أمال بعد ولادتها برفقة زوجها

احذري طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية أو الميكروويف.. إليك السبب

الممنوعون من أدوية الاكتئاب.. 17 فئة هل أنت منهم؟

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ