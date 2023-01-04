الممنوعون من أدوية الاكتئاب.. 17 فئة هل أنت منهم؟

يتعرض جميع الأشخاص للإصابة بـ الاكتئاب فى فترة ما من حياتهم ولكن البعض يتعرض لدرجات شديدة منه مما يتطلب استشارة الطبيب وتناول بعض الأدوية.



ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن أدوية الاكتئاب غير مناسبة لقائمة كبيرة من الأشخاص وتسبب لهم مضاعفات قوية خاصة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs) ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية

نعرض لكم أهم الأشخاص الممنوعين من تناول الاكتئاب وذلك وفقا لما جاء فى موقع “NHS ”



الممنوعين من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs)

من لديهم تاريخ من أمراض القلب

اصيبوا مؤخرا بنوبة قلبية

مرضى الكبد

مرضى الكبد

مصابو اضطراب دم وراثي يسمى البورفيريا

مصابو اضطراب ذو اتجاهين

من يعانون من انفصام الشخصية

مصابو نمو في الغدد الكظرية يسبب ارتفاع ضغط الدم (ورم القواتم)

مصابو تضخم غدة البروستاتا الحميد

مرضى الجلوكوما وزيادة الضغط في العين

من يعانون من الصرع

الصرع



الممنوعون من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية