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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 74 جبانة مخالفة وسط الإسكندرية.. صور

إزالة جبانات بالإسكندرية
إزالة جبانات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضى الزراعية والتصدي لها بكل حزم وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف والتصدي بكل حزم لاي مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وفى هذا الصدد ؛ شن حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد ٧٤ جبانة مخالفة بقرية ابيس ١٠ وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الاراضى الزراعية  أو البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

يأتي هذا تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مع التعامل على الفوري مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

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