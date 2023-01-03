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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة لرفع كفاءة العنصر البشري، وكلف في هذا الإطار المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

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وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب مجمع المدارس بالبيطاش لعدد ٧٠ مواطنا بنطاق حى العجمي كانوا لا يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها السيد موسى رئيس حى العجمى وبحضور الدكتورة دينا فرج مدير إدارة محو الأمية بحى العجمى.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية محو الأمية دواوين حكومية

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