السفير عاطف سالم: تماسك إسرائيل تراجع مع استمرار الحرب

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن عملية السابع من أكتوبر ساهمت في البداية بتوحيد الصف الداخلي سياسيًا ومجتمعيًا.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحزاب المعارضة انضمت في تلك المرحلة إلى حكومة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل تكتل سياسي واسع لمواجهة تداعيات الأحداث، حيث اتفقت القوى السياسية في البداية على موقف موحد تجاه الحرب.

وأضاف أنه على مستوى المجتمع، شهدت إسرائيل حالة من التماسك في الأيام الأولى بعد الهجوم، رغم الانتقادات الواسعة للإخفاقات التي رافقت التعامل مع قضية الرهائن.

وأشار إلى أن هذا التماسك بدأ يتراجع تدريجيًا مع استمرار الحرب، حيث ظهرت خلافات داخلية بشأن إدارة الحكومة للملف، خاصة في ما يتعلق بملف الأسرى والمحتجزين.