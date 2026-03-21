عراقجي: إيران لاتعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار
بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر
إصابة شخص بطعنات غادرة خلال مشاجرة في إحدى قرى الدقهلية
السعودية .. اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية
السفير عاطف سالم: تماسك إسرائيل تراجع مع استمرار الحرب
علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة
سعر الدولار في البنوك ثابت في ثاني أيام عيد الفطر
التزام بالتعريفة ونظافة للحدائق.. كيف تابعت «التنمية المحلية والبيئة» احتفالات أول أيام عيد الفطر؟
ماذا بعد رمضان؟ اعرف كيفية المداومة على الطاعات والعبادات
بعد ساعات على عرضه.. قصة قرار مفاجئ أطاح بـ“سفاح التجمع” من السينمات رغم الإقبال الجماهيري
عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة في عيد الفطر 2026 .. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ساعات على عرضه.. قصة قرار مفاجئ أطاح بـ"سفاح التجمع" من السينمات رغم الإقبال الجماهيري

سفاح التجمع
سفاح التجمع
أحمد العيسوي

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني وبين جمهور السينما، قررت الرقابة على المصنفات الفنية وقف عرض فيلم “سفاح التجمع” وسحبه من جميع دور العرض، بعد ساعات قليلة فقط من انطلاقه في موسم عيد الفطر. القرار المفاجئ جاء رغم حصول العمل على التصاريح الرسمية وتحقيقه إيرادات لافتة خلال وقت قياسي، مما فتح باب التساؤلات حول أسباب المنع وتداعياته على صناعة السينما في مصر.

قرار الرقابة.. مخالفة صريحة للنص المعتمد

كشفت الرقابة على المصنفات الفنية، في بيان رسمي، عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار وقف الفيلم، مؤكدة أن النسخة المعروضة في دور السينما لم تتطابق مع النسخة التي تم إجازتها رقابيًا.

وأوضحت الرقابة أن العمل تضمن مشاهد وأحداثًا لم تكن موجودة في السيناريو والحوار المعتمدين، إلى جانب احتوائه على مشاهد عنف حاد وقسوة مبالغ فيها، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص والتصنيف العمري المحدد للفيلم.

وأكدت الجهة المسؤولة أنها خاطبت الشركة المنتجة بضرورة حذف المشاهد المخالفة والالتزام الكامل بالنص المُجاز، مع إعادة تقديم العمل مرة أخرى للمراجعة قبل السماح بعرضه مجددًا.

الرقابة تدافع عن موقفها

في محاولة لاحتواء الجدل، شددت الرقابة على أنها لا تقف ضد حرية الإبداع، بل تسعى لتحقيق توازن بين دعم الفن والحفاظ على قيم المجتمع.

وأشارت في بيانها إلى استمرارها في دعم الأعمال الهادفة، مع الالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية، مؤكدة حرصها على فتح قنوات الحوار مع صناع الفن لضمان تقديم محتوى يتماشى مع الذوق العام دون الإخلال بحرية التعبير.

صناع الفيلم في صدمة

قرار وقف الفيلم جاء كالصاعقة على فريق العمل، خاصة أنه صدر بعد عرض الفيلم بالفعل في بعض دور السينما خلال ليلة وقفة العيد.

وقد فوجئ صناع الفيلم بسحبه بشكل مفاجئ، بعد أن أبلغت الرقابة جميع دور العرض بوقفه فورًا، رغم الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده منذ اللحظات الأولى.

محمد صلاح العزب يعلق.. “سابقة غريبة”

عبّر مؤلف ومخرج الفيلم، محمد صلاح العزب، عن استيائه من القرار، مؤكدًا أنه حصل على جميع التصاريح الرسمية اللازمة لعرض العمل.

وكتب عبر حسابه على “فيس بوك”:
“بعد الحصول على كل التراخيص القانونية والحكومية والأمنية، ييجي قرار مفاجئ برفع الفيلم من السينمات بعد عرضه وتحقيقه إيرادات مرتفعة.. سابقة جديدة من نوعها”.

وأضاف في منشور آخر أن الفيلم خضع لمشاهدتين رقابيتين قبل إجازته، وتمت الموافقة عليه بشكل نهائي، ما يثير تساؤلات حول سبب التراجع عن القرار بعد العرض.

إيرادات قوية في ساعات قليلة

رغم قصر مدة عرضه، نجح “سفاح التجمع” في تحقيق إيرادات ملحوظة، حيث سجل أكثر من 564 ألف جنيه خلال “ربع يوم” فقط، عبر بيع ما يقرب من 3692 تذكرة.

وتم عرض الفيلم في عدد محدود من الحفلات، تراوحت بين حفلتين إلى ثلاث حفلات في بعض السينمات، وسط حضور جماهيري كامل دون مقاعد شاغرة، ما يعكس حجم الترقب الذي كان يحيط بالعمل.

وأشار العزب إلى أن عدد النسخ التي وصلت لدور العرض كان أقل من المخطط له، إذ بلغ 43 نسخة فقط، بينما كان من المفترض أن يصل إلى نحو 90 نسخة مع أول أيام العيد، ما يعني أن الفيلم كان مرشحًا بقوة لتصدر شباك التذاكر.

قصة الفيلم.. رحلة في الظلام النفسي

ينتمي “سفاح التجمع” إلى نوعية الأعمال النفسية المشوقة، حيث تدور أحداثه حول شخصية “كريم”، شاب نشأ في عزلة ويعاني اضطرابات داخلية عميقة.

ومع تطور الأحداث، يدخل في علاقة عاطفية مع فتاة، قبل أن ينزلق تدريجيًا إلى عالم الجريمة، مرتكبًا سلسلة من جرائم قتل النساء، في إطار درامي يكشف الجوانب المظلمة للنفس البشرية، ويطرح تساؤلات حول أسباب العنف والهوس والانهيار النفسي.

أبطال العمل

يضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب صابرين، سنتيا خليفة، فاتن سعيد، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، جيسيكا حسام الدين، غفران محمد، ونور محمود.
العمل من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.
 

أزمة “سفاح التجمع” تعكس إشكالية قديمة متجددة بين حرية الإبداع والضوابط الرقابية، خاصة عندما تتداخل التفسيرات حول ما هو مسموح وما هو مرفوض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر .. الذهب يرتفع 159 جنيهًا في تعاملات اليوم

بالصور

علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة

علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة
علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة
علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة

عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية

فولجا الروسية
فولجا الروسية
فولجا الروسية

5 أعراض تظهر في ثاني أيام عيد الفطر .. كيف تتعامل معها؟

5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها

رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد