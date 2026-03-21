عراقجي: إيران لاتعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار
بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر
إصابة شخص بطعنات غادرة خلال مشاجرة في إحدى قرى الدقهلية
السعودية .. اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية
السفير عاطف سالم: تماسك إسرائيل تراجع مع استمرار الحرب
علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة
سعر الدولار في البنوك ثابت في ثاني أيام عيد الفطر
التزام بالتعريفة ونظافة للحدائق.. كيف تابعت «التنمية المحلية والبيئة» احتفالات أول أيام عيد الفطر؟
ماذا بعد رمضان؟ اعرف كيفية المداومة على الطاعات والعبادات
بعد ساعات على عرضه.. قصة قرار مفاجئ أطاح بـ“سفاح التجمع” من السينمات رغم الإقبال الجماهيري
عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة في عيد الفطر 2026 .. تفاصيل
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ماذا بعد رمضان؟ اعرف كيفية المداومة على الطاعات والعبادات

العبادة بعد رمضان
العبادة بعد رمضان
محمد شحتة

من الطاعات التي تعقب شهر رمضان صيام الست من شوال، فعن ثوبان مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [رواه ابن ماجه].

طاعات بعد رمضان

يقول ابن حجر الهيتمي: «لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن ولفظها «صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام – أي: من شوال – بشهرين فذلك صيام السنة» أي: مثل صيامها بلا مضاعفة نظير ما قالوه في خبر: ﴿قل هو الله أحد﴾ تعدل ثلث القرآن وأشباهه، والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها؛ يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك.

واستطرد: حاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضاً بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك؛ تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا» [تحفة المحتاج].

علامات قبول الطاعة بعد رمضان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المخاصمة سبب لعدم قبول الأعمال عند الله أو التوبة من الذنوب، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس؛ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا".

وطالب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية، بالتخلق بخلق المسامحة، حتى ولو أخطا الآخر في حقنا، وأضاف: "فقد كنا قديما عندما يعتدى علينا أحد؛ نقول له: "الله يسامحك" التي لم نعد نسمعها الآن، وأيضًا كنا نقول "صلي على النبي-صلى الله عليه وسلم-"، وأيضًا: "وحدوا الله"، فنحتاج هذه الأدبيات والأخلاق، وتراثنا الأصيل المشبع بأخلاق الإسلام يجب أن يعود مرة أخرى".

واستطرد: "القصاص لا نستوفيه من أنفسنا، وإنما يكون من خلال القضاء الذي وضعه الشرع لنا كضابط، فعندما يظلمنا أحد؛ لا نقتص منه بأيدينا، وإنما نلجأ للقاضي؛ ليقتص لنا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

تحليق تاريخي

تحليق تاريخي.. بريطانيا تكشف عن أكبر عملية جوية منذ 15 عاما فوق 4 دول عربية

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

صورة أرشيفية

موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر في المدارس .. التعليم تحسم الجدل

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

سعر الذهب

في أول أيام عيد الفطر .. الذهب يرتفع 159 جنيهًا في تعاملات اليوم

بالصور

علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة

عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية

فولجا الروسية
فولجا الروسية
فولجا الروسية

5 أعراض تظهر في ثاني أيام عيد الفطر .. كيف تتعامل معها؟

5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها
5 أعراض تظهر في ثاني يوم العيد لا تتجاهلها

رولز رويس تتراجع عن حلم 2030 الكهربائي.. والواقع يفرض إيقاعا مختلفا

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

