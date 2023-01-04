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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لمصطفى كامل بسبب حمو بيكا

حمو بيكا
حمو بيكا

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتصدى لظاهرة أغانى المهرجانات أمثال حمو بيكا وغيره.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم: بقول لصديقى من زمان مصطفى كامل وهو مؤلف أغانى ومطرب رائع .. يجب أن يتم إيقاف حمو بيكا وأمثاله عن إفساد الذوق العام .

واستطرد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلا : "لدينا مطربين شباب أمثال أحمد شيبة وعمر كمال ويغنون أغانى شعبية رائعة ولكن بيكا وأمثاله يسيئون للمطربين الكبار أمثال هانى شاكر ومحمد منير وعمرو دياب وعلى الحجار ومحمد الحلو ومحمد فؤاد ومدحت صالح وغيرهم الكثير من المبدعين.

وأشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى أن المطربين القدامى قدموا إبداعًا طربيًا واغاني خالدة أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وكارم محمود وعبدالعزيز محمود ومحمد رشدى ومحمد قنديل ومحمد فوزى ويجب الحفاظ على قيمة الفن والفنانين والذوق العام.

وكشف مرتضى منصور عن موافقته على إعارة يوسف إبراهيم يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أحد الأندية السعودية.

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى مع الاعلامى خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم : وافقت على عرض من الدورى السعودى لاعارة أوباما فى يناير الجاري بنية البيع حتى يلعب ويشارك بصفة أساسية ويستعيد مستواه المعروف .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه طالب الجميع بإغلاق صفحة مباراة أسوان ودعم اللاعبين والجهاز الفني في مبارياته القادمة .

رسالة نارية للحكام

 

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان، أمين عمر، عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا إلا أن أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور إنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

وعاد الزمالك من أسوان صباح أمس  الثلاثاء حيث قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح غد الثلاثاء عقب مواجهة أسوان. 
وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح أمس لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

مرتضى منصور حمو بيكا مصطفى كامل اغاني المهرجانات الزمالك

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