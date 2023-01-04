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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رغم وفاته منذ 5 سنوات.. قصة عبدالمنصف حارس المدرسة تشعل السوشيال ميديا

عبدالمنصف حارس المدرسة
عبدالمنصف حارس المدرسة الراحل

رغم مرور خمسة أعوام على رحيل عامل مدرسة بسيط، يدعى “عبدالمنصف”، إلا أن أجيالا عديدة من الطلبة الذين اعتادوا رؤية وجهه يوميا، ما زالوا يذكرونه. 

نشرت نورا حسني قصة العامل الراحل عبدالمنصف في يناير 2017 بعد ساعات من رحيله، وقالت: “جايز الناس تاخد الكلام مادة للسخرية أو إنها حاجة تافهة لكن ده حارس مدرستي”.

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ثم بدأت في سرد قصته وقالت أنها اعتادت رؤيته في المدرسة طوال 14 عاما، وغم حبها الشديد للمدرسة وحلمها بالعودة إليها لكنها لا تتخيل العودة بدون وجود الحارس عبدالمنصف.

وتابعت: "معرفش حد غيره كان بيحرس مدرستي 14 سنة، رغم حبى الغريب لأيام المدرسة ورغبتي الشديدة في إنى أرجع ليها إلا إنى بصمت بالعشرة خلاص إن المدرسة أصبحت مكان كئيب جدا مش عارفة هل غلط مننا إننا نفتكر الناس دى بس لما ربنا يفتكرها؟ دايما بنفتكر علاقتنا مع الناس لما يموتوا؟ لازم منشوفهمش تانى عشان نقعد نشكر فيهم و نترحم عليهم؟.

وأضافت: “حرفيا وفعليا انا بحب الراجل ده، اللهم ارحمه برحمتك الواسعه واجعل قبره روضه من رياض الجنة”.

وعلى مدار السنوات الخمسة الماضية حتى الآن، تم تداول صورته مع الدعاء له وذكره، وقالت مديرة المدرسة: “بجد أنا فخورة أوي بطلاب المدرسة اللي حاسين بقيمة الرجل الطيب ده الله يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

وتابعت نورا: “أكيد طبعا أي حد في المدرسة ليه فضل علينا من أول ما دخلنا، الله يرحم عبد المنصف ويسكنه فسيح جناته خدم المدرسة باخلاص”.

وأضافت منة ياسر: “بدعيله لحد دلوقتي وعمري ما نسيته في دعائي لما بدعي لتيتة وجدو الله يرحمهم”.

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