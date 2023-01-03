عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة ناعيا شيخ المترجمين العرب: مبدع وصاحب مدرسة علمية عريقة

الدكتور محمد عناني
الدكتور محمد عناني

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب، وشيخ المترجمين، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

txt

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الأول بجامعة برج العرب التكنولوجية 

txt

بعد وفاته اليوم.. من هو شيخ المترجمين؟

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويجازيه خير الجزاء بما نشر من علم نافع، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور محمد عناني مُبدع مصري موسوعي، وصاحب مدرسة علمية عريقة ويُمثل قيمة وقامة رفيعة المستوى، ومسيرته الأكاديمية والأدبية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء، وأنه سيبقى حيًا في نفوس تلامذته ومريديه لأجيال قادمة.

يذكر أن الدكتور محمد عناني له العديد من الإسهامات والمؤلفات الأدبية والثقافية، منها الترجمة والنقد الأدبي، والأعمال الإبداعية، والشعر، والترجمات إلى اللغة العربية، وعددًا من المسرحيات العربية،  وصدر له أكثر من 130 كتابًا باللغة العربية والانجليزية، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية، المركز القومي للترجمة 2014، جائزة منظمة جامعة الدول العربية "ALECSO" للعلوم والثقاقة في الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013، جائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، جائزة الأداء المتميز في الكتابة المسرحية من المعهد العالي للمسرح 2000، جائزة الدولة في الآداب عام 1999، جائزة بن تركي للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998، وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، جائزة الدولة في الترجمة 1982.

وشغل الدكتور محمد عناني العديد من المناصب، مراقب لغة أجنبية بخدمة رصد بي بي سي في كوفرشم "بيركشير"، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وخبير في مجمع اللغة العربية، والمنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية، والمحرر العام لسلسلة الأدب المعاصر – سلسلة الأعمال الأدبية العربية المترجمة إلى الإنجليزية، ومسئولاً عن سلسلة "الألف كتاب الثاني" للترجمة إلى اللغة العربية التي تنشرها هيئة الكتاب المصرية، ومحرّرا لمجلة المسرح المصري، ومحررا مشاركا للمجلة الثقافية الشهرية سطور، كما ساهم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية وعلى رأسها مؤلفات "طه حسين".


 

جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عناني أستاذ الأدب الإنجليزي كلية الاداب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

موضوعات متعلقة

كان مبدعا.. رئيس جامعة القاهرة ينعي شيخ المترجمين العرب

جامعة الملك سلمان: 285 طالبا حصلوا على منح دراسية خلال العام الدراسي الحالي

حصاد جامعة حلوان الأهلية 2022.. بدء الدراسة بـ3 كليات و5 برامج جديدة

جامعة حلوان تعقد مؤتمرا عن متجهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي..غدا

ترشيحاتنا

خطوة استفزازية.. الجزائر تدين اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

بعد زواجه.. حسين الجسمي: مباركة الرئيس السيسي لي هي الأغلى..فيديو

لتضاهي مثيلاتها في العالم.. موعد بدء تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة انتقال خالد عبد الفتاح لـ الأهلي

بجانب «أحمد فتوح»| بركات يكشف عن أفضل ظهير في الدوري المصري

نجم الاتحاد يختار الأحمر.. شبانة يعلن بالأسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تهملها.. علامات ترسلها قدميك عن حالتك الصحية

خد بالك.. أدوات في منزلك تنقل عدوى جدري القرود

لبست العباية.. صور لا تنسى جمعت جورجينا ورونالدو

بسعر خرافى .. عباية جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ماذا يحدث في الأسعار؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ