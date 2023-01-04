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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخاب 5 دول لشغل المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2023 و2024

صدى البلد

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تم انتخاب خمس دول هي: الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا، لتشغل مقاعد الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن لعامي 2023 و2024 وتم وضع أعلام هذه الدول أمام قاعة مجلس الأمن الدولي إيذانا ببدء عضوية هذه الدول في المجلس.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال سفير الإكوادور هيرنان بيريز لوس: "لا يمكننا أن نصمت حيال هذا الوضع الحالي.. حيث تقود العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا العالم نحو أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية"، أما سفير اليابان إيشيكاني كيميهيرو فقد أكد على ثلاث نقاط هي المساهمة الفعالة في السلام والأمن العالميين، معالجة التحديات المشتركة للمجتمع الدولي على أساس فكرة الأمن البشري، وتعزيز سيادة القانون.

بدورها، قالت سفيرة مالطا فانيسا فرايزر: "سنسترشد بالركائز الثلاث للأمن والاستدامة والتضامن، وسنواصل الدعوة إلى السلام والأمن والاستقرار والحوار ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي"، أما سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو فقال: "بصفتنا عضوا منتخبا، سنولي اهتماما كبيرا بالمواقف التي تشكل تهديدات خطيرة للوجود السلمي للدول في القرن الـ 21 ، ويعد تمكين الإرهابيين من أفريقيا من بين التهديدات المعاصرة للسلم والأمن الدوليين مما يؤثر على قارتنا".

من جانبها، قالت سفيرة سويسرا باسكال بيريسويل: "ستسترشد أعمالنا بالعالمية والحياد، وفي سبيل القيام بذلك، سنجعل القانون الدولي وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية بوصلتنا".

وذكرت الأمم المتحدة، أن هذه الدول الخمس الجديدة، تحل محل الهند، وأيرلندا، وكينيا، والمكسيك، والنرويج، التي أكملت فترة السنتين في مجلس الأمن، وإلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا والصين) ستظل ألبانيا والبرازيل وغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة دولا أعضاء غير دائمة لعام 2023. 

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