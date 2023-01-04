أستاذ مناخ: غابات الأمازون رئة كوكب الأرض.. وإزالة أشجارها له تداعيات خطيرة

قال عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن الخبراء أكدوا أن غابات الأمازون، هي الرئة التي يتنفس بها كوكب الأرض.

وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن غابات الأمازون تنتج نحو 20% من الأكسجين الموجود على سطح الأرض، كما أنها تمثل نصف الغابات المطيرة الموجودة في الكوكب.

وتابع، أن إزالة أشجار الأمازون وفقدانها يمثل أزمة كبيرة وله مخاطر عديدة، لاسيما وغابات الأمازون تمتص ما يقرب من 90 إلى 140 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يزيد من استقرار المناخ العالمي.

وواصل، أن فقدان هذه الأشجار سيقضي على التنوع البيولوجي المهم جدا، كما سيكون له تداعيات خطيرة على المناخ بشكل عام، وليس فقط فقدان كميات كبيرة من المياه.

واستكمل، أن أشجاز الأمازوم تساهم أيضا بشكل قوي في تماسك التربة، ما يعني أن قطعها سيؤدي إلى عدم تماسكها، ما يعني خروج أشياء من الأرض إلى الهواء لا يجب أن تخرج، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يتم تخزينه أحيانا في التربة لتقليل نسبته في الهواء.