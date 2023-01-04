صاحبة أول بازار سيوي في محافظة طنطا تتحدث عن نجاح تجربتها

أقامت سيدة مصرية، تجربة ناجحة للغاية، بإنشاء أول بازار سيوي في محافظة طنطا.

وقالت ولاء الوكيل، صاحبة البازار، في تقرير استعرضته قناة "إكسترا نيوز"، عبر برنامجها "هذا الصباح": "أقمت لفترة في مرسى مطروح، وفي هذه الفترة تعرفت على أهل سيوة، لأنهم يقيمون هناك بحكم عملهم".

وأضافت: "أعجبت بهذه المنتجات المصنوعة من الملح الصخري للغاية، لذا قررت أن أفهمها وأدرسها عن قرب، وسألت نفسي لماذا يُحرم أهل طنطا والدلتا بشكل عام من هذا الجمال؟".

وتابعت: "الملح الصخري له فوائد كبيرة للغاية، ولكني فوجئت أن الأجانب يعرفونه جيدا، بينما غالبية المصريين لم يكونوا يعرفوه".

وأوضحت: "الملح السيوي يمكنه امتصاص الطاقة السلبية، وأيضا امتصاص الرطوبة من الجسم، لذا فكرنا في أنه يمكننا أن نصنع منه مثل هذه التحف والأباجورات".

واختتمت: “في بداية افتتاحي للبازار، كان رواده من طنطا والدلتا يتعجبون للغاية، ويسألون: هل هذا ملح بالفعل؟ حتى أنهم كانوا يتذوقونه، لكن مع الوقت اعتادوا على هذا الأمر وعرفوه جيدا”.