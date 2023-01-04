بالأسماء.. الصفقات الشتوية تمهد لموسم ناري في الأهلي

يواصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سعيه لتدعيم صفوف الفريق اللاعبين الجدد، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل منافسة الأحمر على لقب الدوري المصري والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

ويشار إلى أن الأهلي حسم 3 صفقات نارية حتى الآن ويقترب من الصفقة الرابعة الأجنبية في مركز الجناح، بواقع 3 أجانب ولاعب محلي.

محمد الضاوي "كريستو" لاعب نادي النجم الساحلي التونسي

حسم الأهلي جميع تفاصيل صفقة كريستو مع النجم الساحلي حيث أتفق الناديين على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 30 مليون جنيه يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم الساحلي تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ومن المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار أي ما يقرب من 22 مليون جنيه.

كما سيحصل اللاعب على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف المواسم أي أنه سيحصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه لتصل قيمة الصفقة إلى 80 مليون جنيه

وسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي حسب لائحة إتحاد الكرة المصري.

الغاني عبد العزيز يعقوبو

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيحصل اللاعب الغاني على 800 ألف دولار في الموسم، على أن يصل المبلغ يصل إلى مليون دولار كاملة، وفقا لبنود إضافية تتعلق بتسجيل الأهداف والتتويج بالبطولات.

كما سيحصل نادي رايو آفي لـ٢.٥ مليون يورو يحصل عليها على دفعتين

شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

الأهلي يحصل على توقيع بديل أكرم توفيق

أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة خلال الساعات الماضية بعد ما حصل مسئولو القلعة الحمراء على توقيع اللاعب.

وجاء تفاوض الأهلي مع خالد عبد الفتاح لتعويض أكرم توفيق لاعب الفريق الذي أجرى مؤخراً جراحة الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

وعرض الأهلي على سموحة التعاقد مع حسام حسن وزياد طارق مقابل الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح.