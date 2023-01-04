عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. الصفقات الشتوية تمهد لموسم ناري في الأهلي

شعار الأهلي
شعار الأهلي

يواصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سعيه لتدعيم صفوف الفريق اللاعبين الجدد، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل منافسة الأحمر على لقب الدوري المصري والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

ويشار إلى أن الأهلي حسم 3 صفقات نارية حتى الآن ويقترب من الصفقة الرابعة الأجنبية في مركز الجناح، بواقع 3 أجانب ولاعب محلي.

محمد الضاوي "كريستو" لاعب نادي النجم الساحلي التونسي

حسم الأهلي جميع تفاصيل صفقة كريستو مع النجم الساحلي حيث أتفق الناديين على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار أي ما يقرب من 30 مليون جنيه يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم الساحلي تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ومن المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار أي  ما يقرب من 22 مليون جنيه.

كما سيحصل اللاعب على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف المواسم أي أنه سيحصل على ما يقرب من 50 مليون جنيه  لتصل قيمة الصفقة إلى 80 مليون جنيه

وسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي حسب لائحة إتحاد الكرة المصري.

 الغاني عبد العزيز يعقوبو

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيحصل اللاعب الغاني على 800 ألف دولار في الموسم، على أن يصل المبلغ يصل إلى مليون دولار كاملة، وفقا لبنود إضافية تتعلق بتسجيل الأهداف والتتويج بالبطولات.

كما سيحصل  نادي رايو آفي لـ٢.٥ مليون يورو يحصل عليها على دفعتين

شارك هذا الموسم في 15 مباراة سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 3 أهداف أخرى.

الأهلي يحصل على توقيع بديل أكرم توفيق

أنهى النادي الأهلي إجراءات ضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن فريق سموحة خلال الساعات الماضية بعد ما حصل مسئولو القلعة الحمراء على توقيع اللاعب.

وجاء تفاوض الأهلي مع خالد عبد الفتاح لتعويض أكرم توفيق لاعب الفريق الذي أجرى مؤخراً جراحة الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب قرابة الثمانية أشهر.

وعرض الأهلي على سموحة التعاقد مع حسام حسن وزياد طارق مقابل الحصول على خدمات خالد عبد الفتاح.

النادي الأهلي الأهلى الدوري المصري دوري ابطال افريقيا كأس العالم للاندية كريستو يعقوبو خالد عبد الفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر يصدر شهادة ادخار بعائد 25% لمدة عام

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

عازف الأورج داخل قسم الساحل.. ماذا حدث مع عبدالسلام في كمين المظلات؟

انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد ارتفاع الاحتياطي.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

رأس المال السوقي للبورصة يقفز إلى تريليون جنيه

الأنبياء رحمة للإنسانية.. مفتي الجمهورية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

13 حكما.. معلومات لا تعرفها عن عازف الأورج محمد عبد السلام

مفوض اللجنة الأمريكية للحريات: السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية

بالأسماء.. الصفقات الشتوية تمهد لموسم ناري في الأهلي

تطور خطير.. بولندا تحاكم مواطنين من روسيا وبيلاروس بتهمة التجسس|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

سعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

السؤال المفخخ.. لماذا هاجم أحمد آدم منة شلبي في أزمتها؟

إني أخاف فواجع القدر.. سما رامي أيقونة متلازمة داون أمام الحرم المكي

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ