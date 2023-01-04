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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتشيكو يتولى بيراميدز والإعلان خلال ساعات

صدى البلد

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مصير المدير الفني الجديد بدلا من اليوناني تاكيس جونياس.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل صدي البلد ، أن جيمي باتشيكو اتفق رسميا علي تولي مهمه الفريق والإعلان خلال ساعات.

الاهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز 

وأكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن النادي الأهلي اقترب من ضم ثنائي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: “الأهلي بيفاوض إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وفتح خطوط اتصال معه للتعاقد معه بعد خروجه من حسابات تاكيس جونياس”.

وتابع: “بيراميدز مش بيفرط في اللاعبين بسهولة، أيضاً إدارة الأهلي فتحت خطوط اتصال مع أسامة جلال، مدافع بيراميدز”.

مدافع بيراميدز والأهلي

واختتم: “الأهلي اتفق مع أسامة جلال مدافع بيراميدز على كافة التفاصيل، واللاعب أبلغ رغبته لإدارة بيراميدز بالرحيل، وبيراميدز طالب 50 مليون جنيه وهذا آخر موسم للمدافع ومن حقه يوقع لأي نادٍ بعد ذلك”.

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