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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة تهدد انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

عبدالله السعيد لاعب
عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود مفاجأة من العيار الثقيل تعيق إتمام صفقة انتقال عبد الله السعيد قائد بيراميدز للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار المصدر إلى أنه عقب قرار نادي بيراميدز في الوقت الحالي بتغيير المدرب تم  تعطيل صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك، لرحيل اليوناني تاكيس جونياس واستقدام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لـ الزمالك.

وكشف المصدر ذاته أن تغيير مدرب بيراميدز قد يساهم في إقناع عبد الله السعيد في البقاء وعدم الرحيل إلى الزمالك وتغيير رغبة اللاعب وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائي قبل نهاية الأسبوع الحالي.

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وشدد المصدر أن مسئولي نادي الزمالك، طالبوا من اللاعب مساء أمس إنهاء الأمر مع ناديه دون الدخول في أزمات وحسم الأمر.

إعارة أوباما

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استقرار إدارة النادي علي إعارة  يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي هذا  بعدما ابدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق موافقته علي رحيل اللاعب .

واكد المصدر أن يوسف أوباما يمتلك عرضان من الدوري السعودي بحيث ينتقل لاحدهما علي سبيل الاستعارة بنية الشراء.

وأشار المصدر إلى أن  نادي الزمالك رحب برحيل الاعب ، وينتظرون وصول العرض الرسمي للتفاوض حول المقابل المادي للصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكمل المصدر حديثه أن أوباما يمتلك أيضا عرضًا من نادي الاتحاد السكندري، الذي ابدي رغبته في الحصول علي خدمات اللاعب .

إعارة خارج الدوري المصري

فيما ابدي أوباما رغبته في الرحيل خلال الفترة المقبلة الي الدوري السعودي ، من أجل استعادة تألقه مره اخري وخوض التجربة خارج الدوري المصري .

ويعقد يوسف أوباما جلسه خاصه مع وكيله خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم الأمر وارسال العرض رسميا لنادي الزمالك والاستقرار علي المقابل المادي والخروج للإعارة مع وجود بند بنية الشراء .

واكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توقيع عقوبات على لاعبي الأبيض وفقا للائحة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق  في مباراة أسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن هناك استياء من الجهاز الفني ومسؤولي النادي بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق في لقاء الأمس أمام أسوان.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عاد إلى القاهرة قادما من أسوان امس عقب خوض المباراة ، ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير راحة للاعبين من التدريبات امس الثلاثاء عقب مباراة أسوان.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الداخلية في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس بإستاد القاهرة الدولي.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم وصافة المسابقة، في حين رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بهم المركز السابع.

الزمالك عبد الله السعيد بيراميدز تاكيس جونياس باتشيكو

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