بخصوص الغرامة.. رسالة جديدة من مرتضى منصور لـ كهربا

بعث المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة جديدة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى عبر برنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي خالد الغندور بقناة الزمالك الفضائية اليوم .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك : بقول لكهربا .. أفضل العب براحتك .. وانا عاوزك تلعب لحد ما المبلغ يتضاعف إلى 400 مليون جنيه .. خليك ماشى ورا الأسطورة اللى ضيعك.

وواصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالته لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى قائلا : الفائدة مركبة على المبلغ كله عندما يتضاعف وسأحجز على ملابسك الداخلية إذا لم تدفع غرامة الزمالك .

وكانت المحكمة الرياضية الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم بالفيفا قد عاقبت كهربا بالإيقاف ٦ شهور وغرامة ٢ مليون و٢٠٠ ألف دولار فى شهر يوليو الماضي لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى نهاية موسم ٢٠١٩ .

وتنتهى عقوبة إيقاف كهربا ١١ يناير الجاري وسط مؤشرات بتجديد إيقافه لفترة أخري لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لنادى الزمالك.

رسالة نارية للحكام

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك .

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

وعاد الزمالك من أسوان صباح أمس الثلاثاء حيث قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح غد الثلاثاء عقب مواجهة أسوان.

وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح أمس لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.