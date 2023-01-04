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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة سيدتين سقط عليهما حائط منزل بقرية قوتة في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيبت سيدتان إثر سقوط حائط عليهما، بقرية قوتة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن حائط أحد المنازل القديمة سقط على  سيدتين أثناء مرورهما بجانب المنزل، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة، بعد أن أسرع أهالى القرية لإنقاذهما، ورفع الأنقاض من عليهما.

والمصابتان هما “نادية. ر”، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و"حنين. ن"، مصابة باشتباه كسر مضاعف في الركبة اليمنى.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى إبشواي المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة بمركز إبشواى التي تولت التحقيق.

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