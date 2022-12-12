إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

تمكنت اجهزة الامن بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بحى الصيفية بمدينة الفيوم ، والتى أسفرت عن اصابة شخص بأصابات متفرقة تم على أثرها نقله الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

أصيب مواطن، في مشاجرة نشبت بين الاهالي، بحي الصيفية بمدينة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب الي مستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء، ثروت المحلاوي، مدير امن الفيوم، قد تلقي إخطارامن العميد محمود مفتاح مامور قسم شرطة أول الفيوم بنشوب مشاجرة، بحي الصيفية،بمدينة الفيوم ووجود مصاب.

وعلي الفور إنتقلت قوة منقسم شرطة الفيوم اول ، الي مكان الحادث، وتبين ان المشاجرة نشبت بين عائلتين بجوار المدرسة الإعدادية بالصيفية، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن اصابة شخص، بأصابات متفرقة .

وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام للعلاج وتحرر محضر بالواقغة، واخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.