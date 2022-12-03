إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز أطسا بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى مشاجرة بين عائلتين بعزبة الباجور التابعة لقرية الغرق بمركز أطسا بالفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوي ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من العميد محمد ثابت عطوه مأمور مركز شرطة أطسا بالمشاجرة .

انتقلت قوات أمن الفيوم إلى مكان المشاجرة ، وتم السيطرة عليها ، والقبض على طرفي المشاجرة من العائلتين وتبين من التحقيقات أن المشاجرة وقعت بين عائلتين بعزبة الباجور بمركز إطسا، أستخدمت فيها الشوم والعصى والأسلحة البيضاء ، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى للعلاج وتحرير محضر بالمشاجرة ، وأحيل إلى نيابة أطسا التى تولت التحقيق.