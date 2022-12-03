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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز أطسا بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى مشاجرة بين عائلتين بعزبة الباجور التابعة لقرية الغرق بمركز أطسا بالفيوم .

كان اللواء ثروت المحلاوي ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا  من العميد محمد ثابت عطوه مأمور مركز شرطة أطسا بالمشاجرة .

انتقلت قوات أمن الفيوم إلى مكان المشاجرة ، وتم السيطرة عليها ، والقبض على طرفي المشاجرة من العائلتين وتبين من التحقيقات أن المشاجرة وقعت بين  عائلتين  بعزبة الباجور بمركز إطسا، أستخدمت فيها الشوم والعصى والأسلحة البيضاء ،  وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أطسا المركزى للعلاج وتحرير محضر بالمشاجرة ، وأحيل إلى نيابة أطسا التى تولت التحقيق.

 

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