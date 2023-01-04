كريم كوجاك: بداية العام الجديد فرصة لنشر الطاقة الإيجابية| فيديو

استهل كريم كوجاك مقدمة برنامجه “من البداية” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، قائلًا: “مع بداية السنة الجديدة محتاجين نتحلى بالطاقة الإيجابية، لأن إحنا في أوقات كتير للأسف بنبقى متحاوطين بالطاقة السلبية حتى في بيوتنا”.

واستعرض كريم كوجاك من خلال الفقرة أبرز الحلول لاستقبال العام الجديد بإيجابية، وذلك من خلال استضافته لخبيرة الطاقة سها عيد.









وقالت سها عيد إن طاقة المكان علم قديم وكان يوجد في الحضارات القديمة كالحضارة الهندية والصينية، موضحة: “علم المكان يعني البيت عتبته حلوة ولا عتبته وحشة”، ويتم تحديد طاقة المكان من خلال مسارات الطاقة غير المرئية نتيجة لمواقع المطابخ والحمامات في المنزل، بالإضافة للأماكن التي تدخل منها الشمس للمنزل.

وأضافت “عيد” أن علم طاقة المكان يوجد في أوروبا وأمريكا، ويتم استخدامه هندسيًا في تصميم الفنادق والمتاجر، وذلك من أجل جذب العملاء وزيادة الأرباح.

وأوضحت أنه لا يفضل وجود مرآة أمام سرير الزوجين فهي تسبب مشكلات بينهما، مشيرة إلى أنه في علم المكان تعتبر المرآة كطرف ثالث موجود بين الزوجين، ويكون لها تأثير عكسي، معقبة: "ممكن تخلي الزوج يبص برا"، لافتة إلى أن المرايا يفضل وجودها في النوادي وصالات التمارين، والاستغناء عنها في المنزل أو يمكن وضعها داخل الدولاب كما كان يحدث في تصميم الأثاث القديم.

