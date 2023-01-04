بعد إصدار شهادات بفائدة 25%..مفاجأة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، تذبذبا في أسعار البيع و الشراء، حيث تراجعت أسعار البيع، و تراوحت قيمة الانخفاض بين 6 جنيها و 4 جنيها للجرام تقريبا، كما ارتفعت أسعار الشراء، و تراوح الارتفاع بين 18 جنيها و 10 جنيها للجرام تقريبا على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.

أسعار الذهب

وتذبذبت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، خاصة بعدما أعلن بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، عن طرح شهادات الادخار الجديدة، بدءا من اليوم، الأربعاء 4 يناير، بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.



أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,640 جنيها للبيع و 1,670 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,874 جنيها للبيع و 1,909 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,406 جنيها للبيع و 1,431 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,093 جنيها للبيع و 1,113 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,120 جنيه للبيع و 13,360 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 58,290 جنيه للبيع 59,357 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,874,286 جنيه للبيع، و 1,908,571 جنيه للشراء.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر



يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21



وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1655 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,891 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 21



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1,655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1419 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14



سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1103 جنيهات