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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

كبدة
كبدة

تعد الكبدة من الأطعمة المفيدة  وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية. وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري اهمية تناولها وذلك لأنها تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين الـ DNA وكرات الدم الحمراء ووظائف المخ حيث فيتامين A او الريتينول  المسئول عن سلامة النظر ووظائف القلب والكلى. 

_فيتامين B2 المسئول عن تكوين الخلايا
والكبد يحتوي على نسبه عاليه من الحديد سهل الامتصاص وأيضا نسبة عالية من البروتين. 
_ومع النسب العالية من القيم الغذائية الكبد يحتوي على نسبة اقل من الكالرويز مقارنة باللحوم الحمراء ولكنها ممنوعة لبعض الحالات بأمر الطبيب. 

الحوامل.. لأن فيتامين A يؤثر على صحة الجنين ويمكن تعمل تشوهات او اجهاض خصوصا اول 3 شهور حمل. 

مرضى القلب.. لأن الكبد يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول  وهذا ممنوع. 

المصابون بالنقرس.. لأن الكبد يزيد من  اليوريك اسيد في الجسم ويزيد  الأزمة. 

أهم شيء طريقة التسوية الجيدة وذلك منعا من حدوث مشاكل .. كما ان اضافة بصل وطماطم وفلفل وحبهان مع الطهي يعلي القيمة الغذائية. 

وتابعت الدكتورة سماح نوح “ انما لا حرام ولا ممنوعة والكبد المستورد لو نظيف وله صلاحية ومش بيظهر عليه اي علامات فساد لما تفك من التلج يبقى مفيش أزمة”. 

صحة الجنين الارشاد البيطري تناول الكبدة الدكتورة سماح نوح القيمة الغذائية اللحوم الحمراء

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