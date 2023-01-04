مكافحة التهرب الجمركي تحرر 8051 محضرا خلال عام 2022

حررت الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى برئاسة عبد الناصر محمد على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي 8051 محضر تهرب جمركى خلال عام 2022 لبضائع متنوعة منها بضائع ممنوعة ومحظورة وغير مطابقة للمواصفات ومرفوضة رقابيا وتلاعب مستندى (فرق قيمة) وغيرها من أشكال التهريب الجمركى .

ويأتي ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك للحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية .

وبلغت قيمة المضبوطات 6 مليارات و503 ملايين و455 ألفا و905 جنيهات.

وبلغ إجمالى التعويضات والغرامات المستحقة 15 مليارا و 335 مليونا و895 ألفا و 262 جنيها.

كما بلغ إجمالي المطالبات القضائية 14 مليارا و 679 مليونا و367 ألفا و901 جنيه .

فيما بلغ إجمالي التحصيلات خلال العام 656 مليونا و 505 آلاف و361 جنيها.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

