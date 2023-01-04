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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلوة بلادي.. تطوير طرق الصعيد في عهد الرئيس السيسي

الطرق
الطرق

 

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا يرصد تطوير طرق الصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام الرئيس السيسي، بافتتاح عدد من المشروعات القومية والعملاقة التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأهل الصعيد، والحفاظ على رونقها الحضارى والسياحى، وإحياء تراثها وتاريخها.

وافتتح الرئيس السيسي، خلال السنوات الماضية عدد من المشروعات، منها مشروع محور الشهيد باسم فكرى الذى يربط ما بين غرب وشرق قنا وتزيد تكلفته على مليار و500 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق «قنا - الأقصر» الصحراوى الشرقى.

 

 

تسهيل الحركة المرورية

ويمتد محور الشهيد باسم فكرى بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملا صناعيا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه، ويساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة السنوات الماضية المشروعات القومية الرئيس السيسي

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