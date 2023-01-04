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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنمية الزراعية بسوهاج..صوامع لاستيعاب 60 ألف طن قمح بتكلفة 5.56 مليون جنيه

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

يولي الرئيس السيسي أهمية كبرى لتنمية الصعيد ، وذلك من خلال مشروعات عملاقة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، ولعل من أهم مناطق الصعيد التى شهدت تنمية بجميع القطاعات هى محافظة سوهاج .

وتعد محافظة سوهاج إحدى  المحافظات الخمس المكونات لإقليم جنوب صعيد مصر بجانب كل من محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا، ومحافظة الأقصر، وتتكون المحافظة من 11 مركزًا، تضم 11 مدينة، 3 أحياء، و51 وحدة محلية رئيسية، 212 قرية تابعة، بالإضافة 
إلى 1445 عزبة. 

ويعد قطاع الزراعة أحد الركائز الاقتصادية المهمة لأبناء سوهاج، ويتم توفير تقاوي عالية الجودة للمزارعين لتنمية وتطوير قطاع الزراعة.

كما تم تخصيص وتسليم موقع على مساحة ٥ أفدنة بحي الكوثر لإنشاء "محطة غربلة وإنتاج التقاوي بإشراف من وزارة الزراعة والتي تعد الأولى من نوعها بسوهاج، لتسهم في توفير التقاوي المختلفة عالية الجودة للمزارعين، بهدف زيادة إنتاجية الفدان من كل المحاصيل الزراعية، فضلا عن الحصول على منتجات عالية الجودة.

وتم أيضًا إنشاء صومعة طهطا بمحافظة سوهاج وذلك بقدرة استيعابية ٦٠ ألف طن وذلك بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بتكلفة ٥,٥٦ مليون جنيه.

تبطين الترع

– ضمن هدف تبطين ١٢٣ ترعة بطول ٩٠ كيلومترا طوليا بمحافظة سوهاج بتكلفة تقترب من مليار جنيه، كما تم تبطين أكثر من ٢١ ترعة بطول ٣٣٥ كيلومترا، وجار العمل في تبطين وتأهيل باقي مراحل المشروع.

– الانتهاء من تبطين 21 ترعة بطول 90 كيلو مترا بنطاق المحافظة.

– أيضا تم تأهيل وتبطين ترعة القبيصات التابعة لمركز طهطا، وترعة إسخات التابعة لمركز ومدينة جرجا، وترعة أسيل التابعة لمركز المراغة، وترعة السمرى بجرجا، وترع شرق طهطا، وترعة نزلة عمارة بطهطا، وترعة الجناين، وترعة ساحل سفالق، فضلا عن تأهيل وتبطين 10 ترع بهندسة رى أخميم. 

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