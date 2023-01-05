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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكرى وفاته.. قصة بكاء ممدوح عبدالعليم بسبب حكم جماعة الإخوان الإرهابية

ممدوح عبد العليم
ممدوح عبد العليم

تحل اليوم الخميس 5 يناير، ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم ، الذي ولد في 10 نوفمبر عام 1956، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، بعد وفاة مفاجئة عقب سقوطه فى صالة الألعاب الرياضية داخل أحد الأندية، ليرحل عن عمر يناهز الـ 59 عامًا. 

 

بكاء ممدوح عبد العليم

والمعروف عن ممدوح عبد العليم من المقربين له أن دموعه كانت قريبة وتنهمر سريعا، وهذا ما حدث خلال لقائه في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي عندما سأله عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لسنوات، ليرد ممدوح عبد العليم باكيًا: «لم أقدم أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة لأن مصر كانت موجوعة لافتا إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية».

وأضاف ممدوح عبد العليم: «انا عيل ودموعي قريبة.. ومقدرش ومصر في جرحها كنت أمثل وزي زي ناس كتير بيحبوا مصر». 

حياة ممدوح عبد العليم 

وتزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهى فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.

 

وفاة ممدوح عبد العليم 

توفي ممدوح عبد العليم أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها لمستشفى الانجلو أمريكان، لكن وافته المنية هناك.

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